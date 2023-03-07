В Луганской области оккупанты пополняют резервы и снова готовятся к атакам, - Гайдай

Ситуация в Луганской области по состоянию на 7 марта полностью контролируема. Российские войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Количество волн наступления и в направлении Белогоровки, и направление Кременная-Лиман, то сегодня более-менее пока ситуация стабильная. Нет такого нашествия огромного. Я так понимаю, что пока они (оккупанты, - ред.) оттянулись, чтобы снова в очередной раз пополнить свои резервы и снова пойдут в наступления", - заявил глава области.

В то же время Гайдай подчеркнул, что ситуация в Луганской области напряжена, поскольку оккупационные войска увеличили количество артиллерийских обстрелов.