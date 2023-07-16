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ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки: видео

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Воскресенье 16 июля 2023 10:28
ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки: видео Фото: ВСУ отработали по россиянам в районе Белогоровки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе Белогоровки российские оккупанты пытались куда-то бежать, однако наши военные не позволили врагу этого сделать. Как следствие - не только 300-е.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу 54-й отдельной механизированной бригады.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге - 200 и 300", - пишет Сырский.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские военные сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны, наши воины достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута, а также продвинулись в районе Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

Между тем за прошедшие сутки враг потерял еще 500 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения наши воины ликвидировали 237680 российских оккупантов.

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