В Луганской области оккупанты готовят детей воевать против Украины, - ЦНС

На временно подконтрольной российским захватчикам территории Луганской области представители оккупационных "администраций" провели конкурс среди детей на лучший "казацкий" кадетский корпус. Несовершеннолетних готовят к участию в войне против Украины в рядах вражеской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что главным условием победы в этом конкурсе было умение управлять беспилотниками.
"По словам воспитателей, именно управление дронами, а также лучшие результаты в соревновании строя и песни показали, что дети продолжают вековые казацкие традиции", - передали в Центре.
Также организаторы данного "соревнования" рассказали детям, что "такие таланты демонстрируют готовность юношей и девушек в любой момент стать в строй армии Кремля".
В конце концов, в данном конкурсе победу присудили воспитанникам фейкового Луганского "казачьего кадетского корпуса".
"Искажать историческую правду, промывать мозги - это традиция Кремля, которая преступно укореняется на всех территориях, куда ступают оккупанты. Тема казачества для пропагандистов осоенно искажена. И ее используют в школах больше всего", - отметили в ЦНС.
Напомним, недавно стало известно, что в одной из школ на оккупированной части Запорожской области захватчики собирали у детей средства на войну.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области представители оккупационных войск проводят уроки "политинформации", на которых рассказывают детям, в частности, о внедрении "русского мира" на уничтоженных землях Украины после захвата территории.
Также перед этим РБК-Украина писало, что РФ везет учителей из оккупированной части Херсонской области в Москву. Там их обучают выявлять проукраинских детей.
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