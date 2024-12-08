В Луганской области оккупанты готовят детей воевать против Украины, - ЦНС

Отмечается, что главным условием победы в этом конкурсе было умение управлять беспилотниками.

"По словам воспитателей, именно управление дронами, а также лучшие результаты в соревновании строя и песни показали, что дети продолжают вековые казацкие традиции", - передали в Центре.

Также организаторы данного "соревнования" рассказали детям, что "такие таланты демонстрируют готовность юношей и девушек в любой момент стать в строй армии Кремля".

В конце концов, в данном конкурсе победу присудили воспитанникам фейкового Луганского "казачьего кадетского корпуса".

"Искажать историческую правду, промывать мозги - это традиция Кремля, которая преступно укореняется на всех территориях, куда ступают оккупанты. Тема казачества для пропагандистов осоенно искажена. И ее используют в школах больше всего", - отметили в ЦНС.