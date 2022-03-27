Луганський медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область

Через бойові дії Луганський державний медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область. Керівництво та викладачі вже перебувають у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

За його словами, евакуйований університет вже приймає студентів. "Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Навчання проходитимуть у дистанційному форматі. Практичні заняття проходитимуть на базі медичних закладів області", - зазначив Коваль. Зазначимо, це вже друга евакуація університету, який у 2014 році був змушений залишити окупований Луганськ.