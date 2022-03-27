ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Луганський медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область

Новость на русском →
Рівне, Неділя 27 березня 2022 10:08
Луганський медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область Фото: голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль (gordonua)
Автор: Артем Горовенко

Через бойові дії Луганський державний медичний університет переїхав з Рубіжного в Рівненську область. Керівництво та викладачі вже перебувають у Рівному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля.

За його словами, евакуйований університет вже приймає студентів.

"Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Навчання проходитимуть у дистанційному форматі. Практичні заняття проходитимуть на базі медичних закладів області", - зазначив Коваль.

Зазначимо, це вже друга евакуація університету, який у 2014 році був змушений залишити окупований Луганськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рубіжному тривають вуличні бої між українськими та російськими військами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Рубежное Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну