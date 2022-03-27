У Рубіжному і Попасній йдуть вуличні бої. Окупанти обстріляли будинки і школу, - Луганська ОВА

В результаті ворожих обстрілів в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному були пошкоджені 11 житлових будинків, є постраждалі серед мирних громадян. Також у Рубіжному та Попасній тривають вуличні бої між бійцями ЗСУ та російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая .

"Наші війська продовжують вибивати російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", - йдеться в повідомленні.

У ряді міст області були пошкоджені будинки через обстріли. Так, 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків потрапили під удари окупантів у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку і два оптових склади міста.

З-під завалів врятували чотирьох жителів, двоє людей постраждали.

У Луганській області зараз без світла залишаються 95 312 споживачів: знеструмлено 32 населених пункти (12 частково і 20 повністю).

Без газопостачання - близько 41 тисячі абонентів у 27 населених пунктах (23 повністю і 5 частково).

Відсутнє водопостачання в містах Рубіжне та Попасна, частково обмежена подача води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.