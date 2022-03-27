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Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область

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Ровно, Воскресенье 27 марта 2022 10:08
Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область Фото: глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль (gordonua)
Автор: Артем Горовенко

Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровенскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля.

По его словам, эвакуированный университет уже принимает студентов.

"Работаем и над перемещением научно-технической базы. Обучение будут проходить в дистанционном формате. Практические занятия будут проходить на базе медицинских учреждений области", - отметил Коваль.

Отметим, это уже вторая эвакуация университета, который в 2014 году был вынужден покинуть оккупированный Луганск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Рубежном продолжаются уличные бои между украинскими и российскими войсками.

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