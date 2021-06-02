Луганські бойовики хочуть ввести смертну кару

Бойовики в "ЛНР" хочуть посилити покарання для українських військових аж до смертної кари. В якості причини для застосування вищої міри сепаратисти називаються геноцид і незаконні методи ведення війни.

Про це повідомили ЗМІ сепаратистів.

Зазначається, що з ініціативою посилити покарання для українських військових виступила "Генеральна прокуратура" "ЛНР". Там заявили про відкриття "кримінальних справ" проти військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Бойовики "ЛНР"звинувачують українських військових у"геноциді та застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни". Сепаратисти вимагають посилити покарання за нібито скоєні злочини, "посиливши його аж до вищої міри".