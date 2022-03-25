В Луганске оккупанты образовали военный госпиталь, который полностью заполнен ранеными

Во временно оккупированном Луганске в местной больнице оккупанты образовали военный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Кроме того, противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Сообщается, что 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армии южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Также часть больницы отведена для хранения трупов, ведь местные морги перегружены.

Отмечается, что госпиталь полностью занят ранеными российскими военными.

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