"Шахтер" обыграл "Кривбасс" и захватил лидерство в Премьер-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Кривбасс" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

"Горняки" с первых минут очертили претензии на 3 очка. Впрочем, первый реальный момент создали на 27-й минуте. Сарнавский вяло среагировал на выстрел Судакова, но Бондаренко не смог удачно сыграть на добивании.

Под занавес тайма должен был забивать Джурасек. Возможность для хорвата создал Михайличенко на 37-й минуте. Он с левого фланга зряче навесил на хавбека, но тому немного не хватило роста, чтобы акцентированно пробить головой по воротам криворожцев.

В дебюте второй половины команды обменялись возможностями. Сначала Сарнавский вытащил из-под стойки удар Судакова со штрафного. "Кривбасс" в ответ организовал момент Капича. Но тот из пределов штрафной зоны пробил значительно выше ворот.

На 58-й минуте "Шахтер" смог открыть счет. Гол-красавец оформил Судаков. Хавбек взял инициативу на себя и с угла штрафной как рукой положил мяч в ближнюю девятку – 0:1.

Пропущенный мяч заставил "Кривбасс" раскрыться. Впрочем, достойно ответить на пропущенный мяч хозяева так и не смогли. "Горняки" в финальные 10 минут еще дважды огорчили коллектив Юрия Вернидуба.

На 80-й минуте Судаков и Швед разорвали оборону криворожцев и позволили забить премьерный в чемпионате Украины мяч для Келси. А еще через четыре минуты возвращения после травмы отпраздновал голом Швед – вингер получил передачу от Крыськива и реализовал свой момент.

Выездная победа позволила "Шахтеру" выйти в лидеры Премьер-лиги. Теперь в активе подопечных Игора Йовичевича 39 очков. "Днепр-1" набрал 36 пунктов, "Заря" – 34, а "Динамо" – 33.