В населенных пунктах Луганщины неделями остаются сухими водопроводные краны, а в многоэтажках люди пользуются лишь тем, что удается слить из системы отопления.

Этот запас идет на приготовление пищи, уборку и выполнение элементарных бытовых нужд.

Из-за сырости и холода в квартирах разрушается отделка и распространяется плесень, что превращает обычную жизнь в постоянное выживание.

Штрафы вместо ремонтных работ

На фоне полного разрушения коммунальной инфраструктуры оккупационные структуры ввели штрафы за, как они утверждают, "слив воды из батарей".

По данным Центра национального сопротивления, жители прибегают к такому способу не по собственной инициативе, а из-за критически низкого давления в сетях, когда отопление не прогревает дома и воздух невозможно стравить без вмешательства. Вместо восстановления сетей оккупанты предпочитают применять санкции.

Попытка скрыть масштаб аварий

Коммунальная система фактически разрушена: водопроводы находятся на грани отказа, теплосети — в аварийном состоянии, автономное отопление запрещено, а централизованное работает лишь частично.

В ряде районов местным "администрациям" дали негласное указание уменьшить официальное количество аварий.

В результате ремонтные бригады выезжают только после отдельного согласования, а случаи прорывов или ледяных батарей часто не фиксируются.

Штрафы за "самовольный ливень теплоносителя" позволяют формально переложить ответственность на жителей и скрыть реальное положение дел.

Жизнь в условиях гуманитарного кризиса

Местные жители сообщают о ежедневных трудностях: одни используют воду из батарей для мытья посуды, другие живут в одной комнате возле обогревателя или отправляют детей к родственникам.

Любая попытка облегчить быт воспринимается как "нарушение", что только усугубляет положение людей, оказавшихся без воды, тепла и поддержки.

Сухие краны и холодные батареи становятся нормой, а Луганщина стремительно погружается в гуманитарный кризис.