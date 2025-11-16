На оккупированной Луганщине жители сталкиваются с критическим дефицитом воды и тепла, а попытки улучшить бытовые условия превращаются в повод для штрафов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
В населенных пунктах Луганщины неделями остаются сухими водопроводные краны, а в многоэтажках люди пользуются лишь тем, что удается слить из системы отопления.
Этот запас идет на приготовление пищи, уборку и выполнение элементарных бытовых нужд.
Из-за сырости и холода в квартирах разрушается отделка и распространяется плесень, что превращает обычную жизнь в постоянное выживание.
На фоне полного разрушения коммунальной инфраструктуры оккупационные структуры ввели штрафы за, как они утверждают, "слив воды из батарей".
По данным Центра национального сопротивления, жители прибегают к такому способу не по собственной инициативе, а из-за критически низкого давления в сетях, когда отопление не прогревает дома и воздух невозможно стравить без вмешательства. Вместо восстановления сетей оккупанты предпочитают применять санкции.
Коммунальная система фактически разрушена: водопроводы находятся на грани отказа, теплосети — в аварийном состоянии, автономное отопление запрещено, а централизованное работает лишь частично.
В ряде районов местным "администрациям" дали негласное указание уменьшить официальное количество аварий.
В результате ремонтные бригады выезжают только после отдельного согласования, а случаи прорывов или ледяных батарей часто не фиксируются.
Штрафы за "самовольный ливень теплоносителя" позволяют формально переложить ответственность на жителей и скрыть реальное положение дел.
Местные жители сообщают о ежедневных трудностях: одни используют воду из батарей для мытья посуды, другие живут в одной комнате возле обогревателя или отправляют детей к родственникам.
Любая попытка облегчить быт воспринимается как "нарушение", что только усугубляет положение людей, оказавшихся без воды, тепла и поддержки.
Сухие краны и холодные батареи становятся нормой, а Луганщина стремительно погружается в гуманитарный кризис.
Напоминаем, что Москва объявила о запуске масштабной программы так называемого "возвращения жителей" на оккупированные территории Украины, однако на самом деле цель Кремля заключается в формализации контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями через новую миграционную концепцию, которая предусматривает создание условий для переселения и закрепления населения по российским правилам.
Отметим, что российская пропаганда продолжает тиражировать ложные сообщения о "женских подразделениях" в Украине, стремясь вызвать панику и создать иллюзию массовой мобилизации.