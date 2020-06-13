Lufthansa пропонуватиме своїм пасажирам тести на коронавірус перед вильотом

Німецька авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме своїм пасажирам можливість зробити тест на коронавірус. Тестування проводитимуть перед вильотом.

Про це пише Deutsche Welle.

Можливість зробити тест з'явиться в червні або на початку липня в аеропортах Франкфурта та Мюнхена (Німеччина), які є базовими для авіаперевізника.

Тести у відповідних центрах проводитимуть фірми-партнери авіакомпанії. Результати тестування мають бути готові упродовж чотирьох годин. Пропозиція особливо актуальна для пасажирів, що прямують у країни, які при прибутті вимагають показати результати тесту.

Компанія розглядає також можливість запровадження послуги щодо вільного середнього крісла в ряду за бажанням пасажира в економ-класі на дальньому рейсі. Послуга передбачатиме додаткову плату.

РБК-Україна писало, що Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні за 20 напрямками.

Раніше Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну.