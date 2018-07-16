Кращий молодий гравець ЧС-2018 не планує переходити в "Реал"

Мбаппе щасливий в ПСЖ

Нападаючий збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що залишиться в "Парі Сен-Жермен", на тлі чуток про його можливий перехід в мадридський "Реал". Про це повідомляє інтернет-портал Goal.

Мбаппе виграв нагороду найкращому молодому гравцеві чемпіонату світу 2018 року після того, як напередодні допоміг збірній Франції завоювати золоті медалі, ставши автором одного з голів.

"Я залишаюся в ПСЖ і продовжу свій шлях з ними. Моя кар'єра тільки починається", - сказав француз.

У минулому сезоні Мбаппе забив 21 гол у всіх турнірах за ПСЖ і разом з парижанами виграв чемпіонат, Кубок Франції і Кубок французької ліги.