Кращий молодий гравець ЧС-2018 не планує переходити в "Реал"

Новини Спорт 16.07.2018 - 14:22
Фото: Кіліан Мбаппе (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Кіліан Мбаппе (twitter.com/FIFAWorldCup)

Мбаппе щасливий в ПСЖ

Нападаючий збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що залишиться в "Парі Сен-Жермен", на тлі чуток про його можливий перехід в мадридський "Реал". Про це повідомляє інтернет-портал Goal.

Мбаппе виграв нагороду найкращому молодому гравцеві чемпіонату світу 2018 року після того, як напередодні допоміг збірній Франції завоювати золоті медалі, ставши автором одного з голів.

"Я залишаюся в ПСЖ і продовжу свій шлях з ними. Моя кар'єра тільки починається", - сказав француз.

У минулому сезоні Мбаппе забив 21 гол у всіх турнірах за ПСЖ і разом з парижанами виграв чемпіонат, Кубок Франції і Кубок французької ліги.

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Теги:  Реал,  Франція,  ПСЖ,  ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС