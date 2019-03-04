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Капітан "Зорі" став кращим гравцем 20 туру УПЛ


У матчі проти "Ворскли" він зробив гольову передачу і забив третій гол

Полузащитник  луганской "Зари" Александр Караваев признан лучшим игроком 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Капитан команды провел на поле 90 минут в домашнем матче против полтавской "Ворсклы" (3:0), сделав голевую передачу и забив третий гол в игре. 

На звание лучшего игрока тура также претендовали полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос и защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера. 

Всего в этом сезоне Караваев провел 23 матча, забил 7 голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, луганская команда усилилась бразильским футболистом Нортоном Матеусом.
 

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