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Капітан "Зорі" став кращим гравцем 20 туру УПЛ

Новини » Спорт    04.03.2019 - 13:53
Капітан "Зорі" став кращим гравцем 20 туру УПЛ
Фото: Олександр Караваєв (zarya-lugansk.com)

У матчі проти "Ворскли" він зробив гольову передачу і забив третій гол

Півзахисник луганської "Зорі" Олександр Караваєв визнаний кращим гравцем 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Капітан команди провів на полі 90 хвилин в домашньому матчі проти полтавської "Ворскли" (3:0), зробивши гольову передачу і забив третій гол у грі.

На звання кращого гравця туру також претендували півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос і захисник київського "Динамо" Томаш Кендзера.

Всього в цьому сезоні Караваєв провів 23 матчі, забив 7 голів і зробив чотири гольові передачі.

Нагадаємо, луганська команда підсилилась бразильським футболістом Нортоном Матеусом. 

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