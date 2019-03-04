Капітан "Зорі" став кращим гравцем 20 туру УПЛ

Фото: Олександр Караваєв (zarya-lugansk.com)

У матчі проти "Ворскли" він зробив гольову передачу і забив третій гол

Півзахисник луганської "Зорі" Олександр Караваєв визнаний кращим гравцем 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Капітан команди провів на полі 90 хвилин в домашньому матчі проти полтавської "Ворскли" (3:0), зробивши гольову передачу і забив третій гол у грі.

«Заря» обыгрывает «Ворсклу» (Фотомиг)



Луганская «Заря» в минувшее воскресенье, 3-го марта уверенно обыграла полтавскую «Ворсклу» - 3:0. Авторами забитых голов стали Силас, Артем Громов и Александр Караваев.https://t.co/AbWtsU9EVj pic.twitter.com/UUo6jTb4mg — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 4, 2019

На звання кращого гравця туру також претендували півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос і захисник київського "Динамо" Томаш Кендзера.

Всього в цьому сезоні Караваєв провів 23 матчі, забив 7 голів і зробив чотири гольові передачі.

Нагадаємо, луганська команда підсилилась бразильським футболістом Нортоном Матеусом.