Найкраща результативність, рекорди Італії та історія для України: підсумки Євро-2020

Золота скуадра

У фіналі з невеликою перевагою фаворитом була Англія. Однак збірна Італія, яка показувала протягом усього турніру майже ідеальний футбол, змогла зрівняти рахунок у фіналі після пропущеного швидкого голу і вирвати перемогу в серії післядматчевих пенальті.

Цей титул став для Італії другим в історії-перший тріумф на ЧЄ був ще в 1968-му році.

При цьому італійці стали першою в історії збірної, яка змогла виграти дві серії пенальті на Євро поспіль - також "скуадра адзурра " переграла по" точках " Іспанію.

Також італійці продовжили свою рекордну переможну серію циклу Чемпіонату Європи до 16 поєдинків (враховуючи матчі відбору).

Головний невдаха турніру

Мабуть, найбільш невдалий виступ на турнірі був у збірної Туреччини. Турки не просто програли всі три матчі групового раунду і заслужено посіли останнє місце групи A, так ще й мають гіршу серед усіх команд різницю забитих пропущених 1:8 (-7). Це гірше навіть ніж у Північній Македонії, для якої це євро є дебютним - 2:8 (-6).

Відкриття Євро

На груповому етапі головною "Попелюшкою" Євро сміливо можна назвати збірну Угорщину. Так, Наші сусіди з групи так і не вийшли, зайнявши останнє місце. Але грали в групі смерті з Португалією, Францією і Німеччиною, і з двома останніми збірними зіграли внічию. При цьому з німцями і зовсім двічі вигравали по ходу зустрічі і мали всі шанси вийти в плей-офф якраз замість "Бундестім".

Крім Угорщини улюбленцями багатьох уболівальників стала Данія. Хоч данці і займають 10-ту сходинку в рейтингу кращих збірних світу ФІФА, але все ж в список топів вони не дуже-то і входять на тлі Італії, Англії або Іспанії. Любові до данської збірної додав і кошмарний епізод на старті Євро, коли у одного з головних зірок команди Крістіана Еріксена прямо на полі зупинилося серце. Тоді всі партнери оточили Еріксена і закривали його від очей як камер, так і вболівальників. До слова, з Крістіаном зараз все добре - його серце вдалося запустити на полі, а після йому впровадили внутрішній кардіостимулятор.

"Жовто-синя" історія

Для України Це Євро стало історичним. Вперше "жовто-сині" вийшли в плей-офф чемпіонатів Європи. Правда, зробили це не сказати, що впевнено. Лише потрапивши в четвірку кращих третіх місць (всього було шість груп). У підсумку після такого виходу Україна отримала гору критики, багато в чому, через провальний матч з Австрією, де вирішувалася доля другого місця.

Однак в 1/8 фіналу українці отримали найкращого супротивника з усіх можливих, хоч і вийшли лише з третього місця. У підсумку Україна в складному матчі змогла пройти Швецію, забивши найпізніший гол в історії Євро-Артем Довбик приніс перемогу "жовто-синім" аж на 121-й хвилині (2:1).

Таким чином Україна повторила рекордне досягнення для великих турнірів, пробившись до чвертьфіналу. Хоча там абсолютно без шансів розгромно поступилася Англії 0: 4.

За підсумком питань до результату "жовто-синіх" бути не може. Але питання щодо якості показаного футболу залишаються. Адже, по суті, українці провели відмінний один тайм проти Північної Македонії, а також частину матчу проти Швеції. В інших поєдинках якість футболу залишає бажати кращого.

Також варто відзначити, що Україна жодного разу на чемпіонатах Європи не зіграла на нуль, пропустивши у всіх 11-ти матчах.

Надрезультативність

Цей чемпіонат Європи став найрезультативнішим в історії. За 51 зіграний матч команди відзначилися 142 голами. У середньому команди забивали по 2,79 гола за матч, що також є рекордом.

Крім цього 23 червня в чотирьох матчах команди відзначилися 18 результативними ударами, що стало рекордом для окремого ігрового дня в історії турнірів. А через п'ять днів був встановлений і рекорд результативності ігрового дня в плей-офф-14 голів у двох матчах.

Окремо варто згадати про звершення португальця Кріштіану Роналду. Він відзначився п'ятьма голами на цьому Євро, довівши загальну кількість результативних ударів на ЧЄ до 14-побивши рекорд француза Мішеля Платіні, у якого 9 голів. Крім цього Роналду став єдиним гравцем, які зіграв і забивав на п'яти Євро поспіль. Також голами на Євро португалець довів свою результативність за збірну до 109 голів. Це є повторенням рекорду іранця Алі Даеї за кількістю голів за збірну.

Примітно, що на цьому турнірі гравці відзначилися відразу 11-ма автоголами. Стільки разів команди не забивали у власні ворота за всю історію проведення турнірів. За попередні 15 ЧЄ було забито лише 9 автоголів.

Кращі серед кращих

Кращими по атаці були збірні Іспанії та Італії. Саме ці збірні мають найбільшу кількість забитих голів - по 13. Італія також має найбільше ударів по воротах-128, А Іспанія лідер по володінню - 66,8%, і відсотку передач - 89,3%.

Кращою захисною командою стала Англія, зігравши відразу 5 матчів на нуль.

Потрапила в топи і Україна. "Жовто-сині" на п'ятому місці за відборами - 67 (лідером є Італія - 99), на шостому місці за поверненнями володіння - 213 (лідер Італія - 294), а також на п'ятому місці за сейвами - 15 (лідер Швейцарія - 21).

Кращим же бомбардиром турніру стали два гравці - Кріштіану Роналду (Португалія) і Патрік Шик (Чехія), у яких по 5 голів.

Швейцарець Стівен Цубер є найкращим асистентом турніру з чотирма гольовими передачами.

Гравцем турніру був визнаний воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. Італійський кіпер витягнув дві поспіль серії пенальті - в півфіналі і фіналі, і по суті приніс чемпіонство для "скундри адзурри". Це вперше, коли найкращим гравцем Євро стає воротар.