Луческу може стати головним тренером київського "Динамо"

Новим тренером футбольного клубу "Динамо" (Київ) може стати колишній тренер ФК "Шахтар" (Донецьк) Мірча Луческу. Фахівець вже знаходиться в Україні.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в столичному клубі.

Співрозмовник видання також підтвердив, що Луческу прибув до Києва учора ввечері чартерним рейсом і вже оглянув тренувальну базу "Динамо" в Конча-Заспі.

Київський і донецький клуби є принциповими суперниками. Матчі між командами завжди супроводжуються великою кількістю непоступливої боротьби. Всього в чемпіонаті України "Динамо" і "Шахтар" провели 65 поєдинків, в яких у команд паритет за перемогами - по 24. У Кубку України суперники зустрічались 16 разів, п'ять перемог на рахунку "біло-синіх", дев'ять - у "гірників".

Луческу - найтитулованіший тренер в історії "Шахтаря". Він працював в клубі протягом 13 сезонів - з 2004 по 2016 рік. Під його керівництвом "гірники" виграли 22 трофея: 8 чемпіонських, 6 Кубків і 7 суперкубків країни, а також Кубок УЄФА.

Потім він перебрався у чемпіонат Росії, очоливши "Зеніт". Проте через незадовільні результати команди, пітерський клуб розірвав контракт з Луческу. З 2019 року фахівець знаходиться без роботи, після відходу зі збірної Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Луческу після роботи в збірній Туреччини вирішив завершити кар'єру тренера.

Нагадаємо, в понеділок "Динамо" відправило у відставку Олексія Михайличенка та весь його тренерський штаб.