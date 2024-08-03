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Лубинец обратился в МККК и ООН в связи с убийством украинского военнопленного

Суббота 03 августа 2024 19:46
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Лубинец обратился в МККК и ООН в связи с убийством украинского военнопленного Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты отрезали голову и конечности, вероятно, украинского военнопленного и выложили фото в соцсети. Украинская сторона уже обратилась в МККК и ООН.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", - написал омбудсмен.

Он отметил, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

Учитывая ужасные кадры, Лубинец срочно обратился:

  • в МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста;
  • в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого и факт этого преступления.

Также Лубинец подчеркнул, что военнопленные находятся в руках враждебного государства, и именно оно отвечает за обращение с ними. Поэтому ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но и на самой России.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что продолжающаяся сейчас война является гибридной. Распространя похожие фото и видео в соцсетях и совершая такие действия, враг хочет запугать украинцев: как гражданских, так и военных.

"Якобы бы смотрите, на что мы способны. Но глядя на такие кадры, понятно одно: такое забыть и простить невозможно! За преступления - должно быть наказание", - резюмировал Лубинец.

Напомним, что но днях, во вторую годовщину теракта в Еленовке, Лубинец призвал ООН возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных. Он подчеркнул, что этому преступлению нет срока давности.

Также Лубинец призвал ООН и ОБСЕ отреагировать на обстрел россиянами временно оккупированной Волновахи Донецкой области. В результате обстрела, 2 августа, погиб 76-летний мужчина. Также есть раненый.

"Сегодня россияне обстреляли мой родной город Волноваха - населенный пункт, который находится во временной оккупации. То есть по сути, чтобы устроить провокацию, страна-агрессор сама обстреливает подконтрольные ей территории", - сообщил Лубинец.

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