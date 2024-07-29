Миссия ООН должна расследовать убийство пленных в Еленовке, - Лубинец

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Во вторую годовщину теракта в Еленовке Лубинец призвал Организацию объединенных наций возобновить работу по расследованию убийства украинских военнопленных.

Омбудсмен напомнил, что еще 3 августа 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов для расследования гибели пленных в Еленовке. Через 5 месяцев он распустил миссию по установлению фактов удара по колонии в Еленовке из-за отсутствия гарантий безопасности!

"Россия не предоставила доступа к Еленовке ни Украине, ни международным организациям. Однако еще одним фактором, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, это то, что из трех человек-иностранцев, которые входят в ее состав, фактически все находятся под влиянием России", - подчеркнул он.

В то же время, по данным Лубинца, миссия ООН ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии.

"Я неоднократно пытался встретиться с ее участниками и выражал готовность лично передать материалы, которые есть у Украины. Также я предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ", - отметил уполномоченный ВР по правам человека.

Омбудсмен подчеркнул, что преступление в Еленовке все еще остается без наказания.

"Каждый, кто причастен к совершению теракта, должен понести самую строгую ответственность. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно быстрее. Призываю ООН и МККК выполнять свой мандат и расследовать теракт. Это преступление не имеет срока давности и его не удастся "замять"!", - сказал Лубинец.