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Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН у зв'язку із вбивством українського військовополоненого

Субота 03 серпня 2024 19:46
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Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН у зв'язку із вбивством українського військовополоненого Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти відрізали голову і кінцівки, ймовірно, українського військовополоненого і виклали фото у соцмережі. Українська сторона вже звернулась до МКЧХ та ООН.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів", - написав омбудсмен.

Він зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

Зважаючи на жахливі кадри, Лубінець терміново звернувся:

  • до МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста;
  • до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Також Лубінець наголосив, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними. Тому відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не лише на російських солдатах, але й на самій Росії.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що війна, яка триває зараз є гібридною. Тож розповсюджучи схожі фото та відео в соцмережах і вчиняючи такі дії, ворог хоче залякати українців: як цивільних, так і військових.

"Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини - повинне бути покарання", - резюмував Лубінець.

Нагадаємо, що днями, у другу річницю теракту в Оленівці, Лубінець закликав ООН відновити роботу з розслідування вбивства українських військовополонених. Він підкреслив, що цьому злочину немає терміну давності.

Також Лубінець закликав ООН та ОБСЄ відреагувати на обстріл росіянами тимчасово окупованої Волновахи Донецької області. Унаслідок обстрілу, 2 серпня, загинув 76-річний чоловік. Також є поранений.

"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха - населений пункт, який перебуває в тимчасовій окупації. Тобто по суті, щоб влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території", - повідомив Лубінець.

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