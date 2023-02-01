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Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили

Фото: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена.

"Бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины Михеил Саакашвили - в критическом состоянии. То, что мы видим на фото и видео - это пытки гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власть Грузии допустить меня к гражданину Украины", - написал Лубинец.

Он отметил, что уже несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем Министерству юстиции, однако не получил никакого ответа.

"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институтам, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!". - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Грузии, когда он приехал после восьмилетнего отсутствия. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.

В Офисе президента Украины сообщали, что была официальная просьба в Грузию отдать Саакашвили на лечение .

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают Михаила Саакашвили, а их конечной целью может быть убийство политика.

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ГрузияМихаил Саакашвили