Лубинец раскрыл главные темы будущей встречи с омбудсменом РФ

"Эта встреча состоится через несколько дней на территории Турции, и основной вопрос, который мы будем поднимать - это вопрос возвращения наших героев и героинь. Отдельно хотим поднять вопрос о возвращении гражданских заложников, которых РФ массово задержала на временно оккупированной территории Украины и не отпускает их домой", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что не знает, как будет вести себя российская сторона во время встречи и с чем она приедет.

"Но могу сказать, что предварительно мы получаем положительные сигналы, что они готовы рассматривать этот вопрос, скажем так. Опять же у нас наработано множество вариантов. Я о них публично не могу сказать", - добавил уполномоченный ВР.

Лубинец также акцентировал внимание на том, что Россия обязана отпустить всех мирных украинцев, согласно международному гуманитарному праву.