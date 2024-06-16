Лубинец: Россия не хочет возвращать своих военнопленных

«Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Напротив, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные – ред.) просто не нужны», - сказал Лубинец.

Он назвал абсолютной российской пропагандой попытку России перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена.

Также омбудсмен заверил, что он лично неоднократно обращался через посредников и напрямую, чтобы РФ передавала Украине тела погибших героев и героинь. Он подтвердил, что до сих пор нет информации о самолете, в котором якобы перевозили украинских военнопленных, и который Украина якобы сбила.

«Если они утверждают, что наши герои были убиты, пожалуйста передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно бы допустили международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали тела . Они это затягивают, наверное, потому что остается множество вопросов», - констатировал Дмитрий Лубинец.

При этом уполномоченный Верховной Рады указал на схожесть ситуации с массовым убийством украинских пленников в Еленовке.

«Это, по моему мнению, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Еленовке. Один в один. Вроде бы все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Еленовке это были Himars, в самолете – Patriot», - сказал он.

По словам омбудсмена, в вопросе обменов военнопленных Украине помогают несколько стран.

«Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически - новые хорошие результаты», - добавил он.

Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где было представлено более 40 стран и международных организаций. Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей. Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, обсуждаемых на первом Саммите мира в Швейцарии.

«К 4-му пункту (Формулы мира – ред.) привлечено очень много партнеров. В международную коалицию по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор - Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов», - рассказал Уполномоченный ВР.

Дмитрий Лубинец убежден, что благодаря давлению международного сообщества на Российскую Федерацию результата удастся достичь.