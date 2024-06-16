Лубинец: Россия не хочет возвращать своих военнопленных

Если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" состоялся бы уже давно.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
«Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Напротив, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные – ред.) просто не нужны», - сказал Лубинец.
Он назвал абсолютной российской пропагандой попытку России перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена.
Также омбудсмен заверил, что он лично неоднократно обращался через посредников и напрямую, чтобы РФ передавала Украине тела погибших героев и героинь. Он подтвердил, что до сих пор нет информации о самолете, в котором якобы перевозили украинских военнопленных, и который Украина якобы сбила.
«Если они утверждают, что наши герои были убиты, пожалуйста передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно бы допустили международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали тела . Они это затягивают, наверное, потому что остается множество вопросов», - констатировал Дмитрий Лубинец.
При этом уполномоченный Верховной Рады указал на схожесть ситуации с массовым убийством украинских пленников в Еленовке.
«Это, по моему мнению, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Еленовке. Один в один. Вроде бы все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Еленовке это были Himars, в самолете – Patriot», - сказал он.
По словам омбудсмена, в вопросе обменов военнопленных Украине помогают несколько стран.
«Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически - новые хорошие результаты», - добавил он.
Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где было представлено более 40 стран и международных организаций. Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей. Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, обсуждаемых на первом Саммите мира в Швейцарии.
«К 4-му пункту (Формулы мира – ред.) привлечено очень много партнеров. В международную коалицию по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор - Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов», - рассказал Уполномоченный ВР.
Дмитрий Лубинец убежден, что благодаря давлению международного сообщества на Российскую Федерацию результата удастся достичь.
Напомним, что российские оккупанты предлагали похищенным украинским детям по 100 000 рублей каждому за переезд в Россию.
Ранее РБК-Украина сообщало, что у Белого дома новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают похищенных украинских детей на сайтах России по усыновлению.
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