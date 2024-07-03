Лубинец: родственники киевских чиновников могли выехать за границу, прикрываясь сиротами

Эвакуация в Германию

По его словам, в марте 2022 года 68 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии.

Лубинец рассказал, что представители его Офиса в этом году наведались в этот лагерь, но их туда не допустили. Причина - отсутствие на территории сопровождающих от Украины, опекой над детьми занимались только немцы.

При этом, как выяснилось позже, с начала эвакуации туда приехало 55 детей, а не 68. Куда пропали 13 детей - мониторинговая группа узнать не смогла.

После этого представители Офиса омбудсмена пришли в Киеве в Службу по делам детей и семьи Киева и Центр социально-психологической реабилитации детей №1. Они хотели узнать обстоятельства эвакуации и пообщаться с руководством. Как выяснилось позже, руководство не знает об условиях пребывания детей в Германии.

Связь с родственниками чиновников

Лубинец рассказал, что среди сопровождающих были люди, которые не имеют отношения к этой сфере. Они только за день до эвакуации детей стали сотрудниками заведений, а некоторые так и не были трудоустроены.

"Среди этих людей - близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также числятся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения", - уточнил омбудсмен.

Он отметил, что “каждый из этих мужчин уволился” после того, как выехал из Украины. На Родину они не вернулись.

Омбудсмен подчеркнул, что руководитель Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева “продолжали после этого ездить в Вупперталь к родственникам под видом командировок”. Один из них не писал отчеты по итогам командировок, а у второго они написаны под копирку.

По словам Лубинца, он уже направил соответствующие письма в Офис генпрокурора, Нацполицию, Нацсоцсервисную службу, Минсоцполитики и КГГА и ожидает расследование.