В России началось судилище над пленными "айдаровцами"

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию по существу дела в отношении 18 украинских военнопленных из батальона "Айдар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Отметим, что батальон "Айдар" в России признан якобы экстремистской организацией, она запрещена в стране-агрессоре.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщил пропагандистам, что фигурантам дела вменяют несколько статей Уголовного Кодекса так называемой "ДНР". В частности, речь идет о якобы "насильственном захвате власти и изменение конституционного строя "ДНР" и участие в деятельности террористической организации.

При этом во время процесса они будут переквалифицированы на статьи Уголовного Кодекса России.

Батальон "Айдар"

24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" это штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ, которые был создан в мае 2014 года как добровольческий 24-й батальон теробороны "Айдар", подчиненный Минобороны Украины.

Батальон действовал в Луганской области в составе подразделений АТО, выполняя задачи по защите территориальной целостности Украины. На протяжении 2014-2022 годов батальон находился в подчинении ОК "Восток", а с конца 2022 года - в подчинении Командования сухопутных войск.

В 2022-2023 годах батальон принимает активное участие в боях за Бахмут.

Незаконные судилища

Отметим, что это не первое незаконное слушание в отношении украинских военнопленных в России.

Так, в июне в России прошло заседание "суда" над 22 украинскими военнопленными, которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. При этом, как сообщает Associated Press, восемь из пленных - женщины, которые работали поварами в полке "Азов".

Россия цинично обвиняет украинских пленных в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

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