Лубинец объяснил, как получить денежную помощь родным военнопленных

Родственники пленных военнослужащих могут получить выплаты от государства. Также это касается и семей пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
"За пленными военнослужащими сохраняются выплаты в размере по должности, воинскому званию, последнему месту службы, надбавки за выслугу лет, а также дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч грн пропорционально участию в боевых действиях", - написал Лубинец.
Денежное довольствие выплачивается членам семей военнослужащих в такой последовательности :
1 . Жене мужу, если нет - совершеннолетним детям, проживающим вместе с военнослужащим;
2. Опекунам или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства, независимо от их возраста);
3. Лицам, состоящим на содержании военнослужащих или родителям равными долями, если военнослужащие не в браке и не имеют детей.
В случае письменного отказа одного из лиц от выплаты его доля равномерно распределяется между другими, имеющими право на ее получение.
Выплата денежного довольствия и дополнительного вознаграждения осуществляется со дня попадания военнослужащих в плен, пропажи без вести, по заявлению родных на имя командира (начальника, руководителя) воинской части.
К заявлению прилагаются:
Представленные документы командир воинской части рассматривает в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в денежной помощи, о чем сообщается заявителю в письменной форме.
Если в выплате отказывается, должна быть указана причина. Если такое решение было принято из-за того, что документы были поданы не в полном объеме, заявитель имеет право повторно обратиться к командиру воинской части после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выплате.
Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.
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