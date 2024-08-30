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Лубинец предупредил о новой волне мошенничеств с освобождением пленных

Иллюстративное изображение (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас бушует новая волна мошенничеств, связанных с освобождением украинских пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники выдают себя за журналистов, волонтеров и представителей государственных структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, искусно играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги - якобы "плату" за свои "услуги", - пишет Лубинец. 

Для того чтобы не попасть в ловушку мошенников, необходимо: 

  • проверять источники информации;
  • не передавать личные данные незнакомцам и не раскрывайте конфиденциальную информацию в соцсетях, даже в личных сообщениях;
  • остерегаться любых финансовых предложений, связанных с "освобождением" или "помощью"; 

Официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не будут брать деньги за помощь или предоставление информации.

"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите - обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте в киберполицию", - добавил омбудсмен. 

Обмен пленными

15 августа, во время Ставки верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных. Также Украина планирует расширить переговорную группу, которая занимается подготовкой обменов военнопленными, которая будет включать в себя еще шесть структур.

По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело раненые, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

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Обмен пленными