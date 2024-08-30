Лубинец предупредил о новой волне мошенничеств с освобождением пленных

Сейчас бушует новая волна мошенничеств, связанных с освобождением украинских пленных и поиском пропавших без вести. Мошенники выдают себя за журналистов, волонтеров и представителей государственных структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Они выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже страны-агрессора, искусно играя на эмоциях, обещая освобождение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги - якобы "плату" за свои "услуги", - пишет Лубинец.
Для того чтобы не попасть в ловушку мошенников, необходимо:
Официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не будут брать деньги за помощь или предоставление информации.
"Если вам поступили подозрительные предложения "помощи" за вознаграждение, не медлите - обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ, и немедленно сообщайте в киберполицию", - добавил омбудсмен.
15 августа, во время Ставки верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных. Также Украина планирует расширить переговорную группу, которая занимается подготовкой обменов военнопленными, которая будет включать в себя еще шесть структур.
По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова, приоритетом в будущих обменах пленными с Российской Федерацией будут тяжело раненые, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".
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