В Лозовой возросло количество погибших в результате удара РФ

Количество погибших в результате ракетного удара россиян по городу Лозовая Харьковской области возросло до трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
"К сожалению, двух людей, чьи поиски продолжались на территории завода в Лозовой, нашли мертвыми", - сообщили в прокуратуре.
Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех. Еще четыре человека травмированы.
Напомним, сегодня днем, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Целью врага стал инфраструктурный объект.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших.
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