Лозинского берут под под стражу. Суд отменил домашний арест

"Постановление следственного судьи отменено, апелляция наша удовлетворена. Сейчас его будут вести в здание следственного изолятора", - сказал прокурор.

В САП подтвердили арест Лозинского и отметили, что срок действия меры пресечения - до 22 марта 2023 года.

Дело Лозинского

24 января, бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому ВАКС избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Хотя детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Лозинского с альтернативой 50 млн грн залога.

При этом судья Высшего антикоррупционного суда Украины Ярослав Шкодин во время заседания суда объяснил, почему посадил экс-заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского под домашний арест как меру пресечения, хотя сторона обвинения требовала содержания под стражей с залогом в 50 миллионов гривен. Так, следственные органы, по мнению судьи, не представили суду реальное состояние Лозинского, из-за чего суд не может определить 50 миллионов как умеренный залог, который подозреваемый может выплатить. Тогда Омельченко отмечал, что не согласен с решением судьи.

21 января РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Он подозревается в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

На следующий день, 22 января, Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.