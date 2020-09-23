Wizz Air планує відновити рейси між Україною та Словаччиною

Фото: Wizz Air (flickr com WizzAir)

Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити рейси з Києва та Львова в Братиславу. Перший рейс запланований на 2 жовтня.

Про це повідомляє avianews.

Однак відновлення авіаперельотів залежить від рішення української влади залишити або видалити Словаччину зі списку країн "зеленої зони". Якщо Словаччина буде перебувати в "червоній зоні", Wizz Air відкладе перезапуск польотів.

В розклад авіакомпанії рейси Київ-Братислава внесені на жовтень з частотою один раз в тиждень. Wizz Air планує виконувати польоти в різні дні в залежності від тижня.

Зі Львова до Братислави авіакомпанія має намір здійснювати рейси в перші два тижні тільки щосуботи, а потім додати другий щотижневий рейс щовівторка.

Нагадаємо, з 1 вересня Словаччина змінила правила в'їзду для іноземців. Для перетину кордону, необхідно зареєструватися на держсайті та отримати підтвердження.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крачи заявив, що друга хвиля епідемії коронавіруса в країні вже почалася.