Лоукостер SkyUp відкриває нові рейси в ОАЕ

Український лоукостер SkyUp запускає нові рейси з Харкова, Львова і Запоріжжя в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Повідомляється, що стартують польоти в ОАЕ з кінця жовтня. Зокрема, з 25 жовтня стартують рейси Харків-Шарджа, з 26 жовтня - Львів-Шарджа, і з 27 жовтня - Запоріжжя-Шарджа.

Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень. З Харкова рейси плануються по вівторках та п'ятниця, з Львова - по середах і суботах, із Запоріжжя - по четвергах і неділях.

Ціна на квитки без багажу починаються від 3 тис. 207 грн із Харкова, 3 тис. 220 - зі Львова та Запоріжжя.

"Одним з найважливіших пунктів стратегії SkyUp є розширення карти польотів з регіонів. Ми хочемо, щоб літав не тільки центр, але й схід, захід, північ і південь. Тому рейси в одне з наших ключових напрямків ОАЕ ми запустили саме зі Львова, Харкова і Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ірландський лоукостер Ryanair в квітні 2020 році запустить новий рейс зі Львова в Будапешт (Угорщина). Рейси стартують з 1 квітня.

нові рейси з Харкова у Будапешт анонсувала компанія Wizz Air. Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт заплановано з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.