LOT з липня відновлює польоти з Києва до Варшави

Польська авіакомпанія LOT з липня відновлює польоти за маршрутом Київ-Варшава. Рейси будуть відправлятися п'ять разів на тиждень.

Про це повідомляє польське видання tvn24.pl.

Повідомляється, що LOT з 1 липня відновлює міжнародні рейси з Варшави, а також опублікував оновлену маршрутну мережу, яка включає Київ.

Також повідомляється, що польоти в Київ відновляться з 2 липня, рейси обслуговуватиме аеропорт "Бориспіль". Планується виконання п'яти рейсів на тиждень - по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях та неділях.

Зазначимо, оновлена карта маршрутів поки не включає польоти до Львова, Одеси, Харківа і аеропорту "Київ" імені Сікорського, куди до пандемії коронавірусу літав LOT.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air відновила польоти з аеропорту "Київ" в шість європейських країн; виконуються рейси до Будапешта, Відня, Афін, Лондона, Берліна, Копенгагена і низки інших міст.

РБК-Україна розбиралося, які авіакомпанії почнуть виконувати рейси до України найближчим часом і за якими напрямами.