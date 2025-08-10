Лоси, кабаны и лисы заходят на окраины городов: что заставляет зверей приближаться к людям

В этом году в Киеве уже дважды замечали лося. В начале июня животное зафиксировали на улице Кирилловской, в середине июле - вблизи метро "Почайна". Подобные случаи уже не редкость и в других городах.

В интервью РБК-Украина расспросило кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Виталия Смаголя о том, почему животные заходят в города.

Почему дикие животные все чаще заходят в города

"Лось - это сейчас животное, у которого в определенной степени ослаб страх перед человеком, поскольку оно не видело непосредственной угрозы своей жизни. Поэтому это животное выходит на окраины городов. На Крещатике вы не увидите лося, но на столичной Оболони, метро Бориспольской, Черниговской и в Голосеевском районе в прошлом году несколько случаев фиксировали", - рассказал эксперт.

По его словам, в города преимущественно заходят молодые животные, которые не знакомы с человеком. Они являются "пионерами" освоения новой территории, поэтому могут приближаться к поселениям.

"Прежде всего в городах фиксируют лосей и кабанов, потому что это крупные животные и они бросаются в глаза. Лисы тоже заходят на окраины", - отметил Смаголь.

При этом он отметил, что именно в дикой природе животные стараются избегать контакта с людьми и при встрече - убегают. Для них это нормальное поведение.

Куда звонить, если увидели животное в городе

В каждой конкретной ситуации должен быть отдельный алгоритм поведения, считает Смаголь.

"Если животное ходит по проезжей части, надо вызвать дорожно-транспортную службу. Если животное бросается на людей, надо вызывать санэпидемстанцию. Если дикое животное просто ходит испуганное, возможно надо обратиться в киевский зоопарк", - добавил эксперт.

Также можно позвонить в ГСЧС, чтобы они объяснили, что конкретно делать с тем или иным животным в городской зоне.

Молодые особи часто забредают в города (фото иллюстративное: Getty Images)