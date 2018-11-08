Під Лос-Анджелесом сталася стрілянина в ресторані, є поранені

Фото: місце стрілянини під Лос-Анджелесом (twitter.com/naidusudhakar)

На даний момент інформації про точну кількість поранених немає

В Каліфорнії (США) під Лос-Анджелесом сталася стрілянина, в результаті якої постраждали декілька осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на vcstar.com.

Повідомляється, що невідомий відкрив вогонь в ресторані Borderline Bar & Grill в Таузенд-Оксі недалеко від Лос-Анджелеса. Точної інформації про кількість поранених поки немає, відомо, що постраждалих госпіталізували.

У поліції уточнили, що в результаті стрілянини отримав поранення один правоохоронець. В цілому невідомий здійснив близько 30 пострілів. Очевидці описують його як хлопця старше 20 років близькосхідної зовнішності в чорному одязі і з бородою. Також повідомляється, що поранені вибігали з ресторану і намагалися сховатися на найближчій заправці.

#ThousandOaks Mass #Shooting: - Mass shooting at #Borderline Bar and #Grill in Thousand #Oaks, #California - At least 30 rounds of shots fired - Reports of many injured, including a police officer - Shooting occurred during a ‘college night’ event #Boderline #FBI now on scene pic.twitter.com/VfORF8kFxx — sudhakar (@naidusudhakar) November 8, 2018

Нагадаємо, раніше у Флориді (США) чоловік відкрив стрілянину в студії йоги, в результаті чого загинула одна особа, після чого сам нападник застрелився.

В кінці жовтня в Піттсбурзі в результаті стрілянини в синагозі Древо Життя загинули не менше 11 осіб. Нападнику висунули звинувачення по 29 пунктам.