В Лос-Анджелесе заработал комендантский час: в мэрии назвали причину

В центре столицы Калифорнии заработал комендантский час из-за фактов мародерства участников протеста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Местные власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час в ограниченной зоне центра города, где продолжаются массовые протесты мигрантов.
Мэр города Карен Басс в ходе пресс-конференции заявила, что ограничения будут действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени.
Отметим, что комендантский час в городе уже действует и началася в 06:00 по Киевскому времени.
По словам источника в правоохранительных органах, ограничения коснутся менее 100 тысяч человек из 4 миллионов жителей Лос-Анджелеса.
Офис городского председателя также обнародовал график границ зоны, на которую распространяется комендантский час в центре калифорнийской столицы.
В мэрии сообщили, что во время протестов против иммиграционной политики, которые прошли на этой неделе, в центре Лос-Анджелеса были ограблены около 23 предприятий.
Басс уточнила, что это "насильственное поведение" и стало одной из причин, почему городские власти решили ввести ограничения.
"Комендантский час рассматривался в течение нескольких дней. Однако после насилия, произошедшего минувшей ночью, - 23 магазина были разграблены, - и просто из-за масштабного характера вандализма, мы дошли до критической точки", - сказала она.
По данным полиции, подозреваемые грабители ограбили магазины Adidas, Apple Store, два диспансера, аптеку и ювелирный магазин.
В конце прошлой недели в нескольких районах Лос-Анджелеса начались массовые протесты из-за волны арестов мигрантов, проведенных Иммиграционной и таможенной службой США (ICE).
Для подавления беспорядков, президент Дональд Трамп решил отправить в город 2000 тысяч бойцов Нацгвардии и несколько сотен морских пехотинцев. Это решение было принято без согласования с губернатором штата Гэвином Ньюсомом.
Трамп отметил, что силовики будут находиться в центре Лос-Анджелеса "пока не наступит мир" и пообещал митингующим длительные сроки в тюрьме.
Тем временем власти штата Калифорния подали в суд на администрацию Трампа. Там считают незаконным введение войск Нацгвардии для подавления протестов.
В течение нескольких дней, в Лос-Анджелесе были арестованы около 200 человек.
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