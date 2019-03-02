У лондонському аеропорту зупинили всі польоти

Через інцидент з літаком на злітній смузі аеропорту Станстед зупинені всі вильоти

В лондонском аэропорту Станстед вечером 1 марта приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Twitter.

Отмечается, что с самолетом Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе произошел инцидент. Проблема возникла с двигателем лайнера, который вынужденно прервал свой полет.

Пассажиров из воздушного судна, направлявшегося в Вену, пришлось эвакуировать. Данных о пострадавших нет.

Напмоним, 27 февраля в Международном аэропорту "Киев" пришлось эвакуировать пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Сообщение поступило службам аэропорта на электронную почту. После тщательной проверки информации со стороны правоохранителей работа аэропорта была восстановлена.

Также 28 февраля самолет авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Стамбула в Москву, запросил аварийную посадку в одесском аэропорту. Боинг 737 резко снизился над Одессой и сел. Перед приземлением экипаж сообщил о низком давлении масла в системе. Вечером компания Turkish Airlines выслала резервный борт, который скоро приземлится в Одессе.