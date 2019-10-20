У Лондоні заявили про готовність до Brexit 31 жовтня

Великобританія має намір вийти зі складу Європейського союзу в заплановану дату, 31 жовтня. Про це заявив член кабінету міністрів, канцлер герцогства Ланкастерського Майкл Гоув в інтерв'ю телеканалу Sky News.

За його словами, у Лондона є "засоби і здібності" на вихід зі складу ЄС.

Гоув заявив, що парламент "не може змінити рішучість уряду" і змусити прем'єр-міністра Бориса Джонсона передумати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Британії запустило надзвичайний план дій під назвою Yellowhammer, розроблений на випадок виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу без угоди.

Додамо, в суботу, 19 жовтня, британський парламент проголосував за те, щоб зобов'язати прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона звернутися до Брюсселя із проханням про відстрочку Brexit.

Після цього рішення, Джонсон відправив у Брюссель два листи: у першому листі, який не був підписаний, він просив про відстрочку Brexit, а в іншому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою.