У Лондоні під час розведення зламався Тауерський міст

У суботу, 22 серпня, при розведенні зламався Тауерський міст в Лондоні. Свідками цього інциденту стали жителі міста і туристи.

Фотографії з місця подій з'явилися в соціальних мережах.

Як стало відомо, поломка сталася о 16.00 (18.00 за Києвом). Пішоходам довелося чекати ремонту мосту. Після ремонту його відкрили о 18.20 вечора (20:20 за Києвом).

"Вдень на мосту сталися технічні несправності і він був заблокований в піднятому положенні на деякий час", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter лондонської пам'ятки.

Last car to cross tower bridge? pic.twitter.com/u9ciEUa43g — Are We All Asleep ? ▀▄▀▄▀▄▄▀▄▀▄ (@demindblower) August 22, 2020

Кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Спускатися їм допомагає 400-тонні противаги.

Раніше у Лондоні на Тауерському мосту обірвався ліфт з туристами.

Нагадаємо, у Києві 22 серпня на мосту імені Патона частково обмежили рух транспорту, дорожні служби проводили комплекс протиаварійних робіт.

Крім того, у столиці майже на два місяці частково обмежують проїзд по Південному мосту.