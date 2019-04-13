ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Лондоні напали на автомобіль посла України

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 17:21
У Лондоні напали на автомобіль посла України
Фото: місце ДТП (twitter.com/KatayamaHiroaki)

Чоловік, який перебував в автомобілі, представляв загрозу

Поліцейські Британії зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в автомобіль посла України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Представник українського посольства повідомив, що чоловік, який перебував в автомобілі, представляв загрозу. Інцидент стався в районі Холланд-парк, де знаходяться посольства України, Греції, Камеруну.

Поки невідомо, в якому стані знаходиться людина, яка врізалась в автомобіль посла. Представник посольства України не зміг уточнити ім'я або національність затриманого.

Нагадаємо, в Києві ввечері, 29 березня, на проїжджій частині Північного мосту сталося смертельне ДТП. Як повідомляється, в результаті наїзд на електроопору водій і пасажир Subaru від отриманих травм померли.

Раніше повідомлялося, що в Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Також РБК-Україна писало, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Бориспільському шосе, в ніч на 28 березня, в якій зіткнулися 19 автомобілів, постраждали троє людей.

Посол Польщі повідомив про стан відкриття Росією архівних документів Катинського розстрілу Литва заявила про відкликання посла в РФ після погроз
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Великобританияпосолавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся