У Фінляндії напали на міністра закордонних справ

Фото: затримання нападника (twitter.com/STTuutiset)

Поліція затримала нападника

У фінляндському місті Вантаа невідомий вчинив спробу нападу на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Повідомляється, що подія трапилася на традиційному ярмарку, де Сойні проводив зустріч зі своїми виборцями. Невідомий чоловік підійшов до політика і здійснив спробу побиття міністра. Правоохоронці зупинили нападника і повалили його на землю.

Видання зазначає, що на одязі нападника перебувала символіка націоналістичної організації "Солдати Одіна", які позиціонують себе як антимігрантска. Одним з головних видів діяльністю організації є проведення патрулів, які займаються відстеженням мігрантів.

Після спроби побиття міністр продовжив спілкування з учасниками ярмарки, а також повідомив, що не постраждав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Фінляндії чоловік з ножем поранив дитину і 2 дорослих. Правоохоронці повідомили, що інцидент стався на вулиці Сантавуорентие, під час нападу також були залучені ще двоє дітей. Всі постраждалі були доставлені в місцеву лікарню.