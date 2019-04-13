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В Лондоне водитель врезался в автомобиль посла Украины

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 17:21
В Лондоне водитель врезался в автомобиль посла Украины
Фото: место ДТП (twitter.com/KatayamaHiroaki)

Человек, находившийся в автомобиле, представлял угрозу

Полицейские Британии со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в автомобиль посла Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.

Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в автомобиле, представлял угрозу. Инцидент произошел в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции, Камеруна.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится человек, врезавшийся в автомобиль посла. Представитель посольства Украины не смог уточнить имя или национальность задержанного.

Напомним, в Киеве вечером, 29 марта, на проезжей части Северного моста произошло смертельное ДТП. Как сообщается, в результате наезда на электроопору водитель и пассажир Subaru от полученных травм скончались.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Также РБК-Украина писало, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Бориспольском шоссе в ночь на 28 марта, в которой столкнулись 19 автомобилей, пострадали трое людей.

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