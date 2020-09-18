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У Сумській області викрили угрупування, яке поставляло наркотики в колонію

Сумська область, П'ятниця 18 вересня 2020 18:20
У Сумській області викрили угрупування, яке поставляло наркотики в колонію
Автор: Андрій Козловський

У Сумській області напередодні правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке постачало наркотики до виправної колонії. Злочинців спіймали "на гарячому" під час спроби передати чергової партії "товару".

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як повідомляється, організував незаконну діяльність, так званий "смотрящий" за колонією. Користуючись власними зв’язками, він залучив до постачання наркотиків чотирьох місцевих мешканців.

Зловмисники постачали на територію колонії метадон та канабіс. Вони знаходили необхідну кількість наркотиків, доставляли їх до колонії та перекидали через огорожу. Там "товар" перехоплювали засуджені, а гроші за нього сплачували "смотрящому".

Під час обшуків за місцями проживання затриманих та на території колонії правоохоронці вилучили наркотики різних форм і походження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання запобіжних заходів.

Фото: затримання зловмисників (su.npu.gov.ua)

Нагадаємо, силовики затримали в Києві двох наркодилерів, які вирощували і продавали марихуану.

Крім того, у Києві за торгівлю наркотиками затримали співробітника поліції.

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