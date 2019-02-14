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У Лондоні Boeing-777-300 здійснив позапланову посадку

Новини » Надзвичайні події    14.02.2019 - 06:06
У Лондоні Boeing-777-300 здійснив позапланову посадку
Фото: аеропорт Хітроу (з відкритих джерел)

Літак авіакомпанії Thai Airways здійснив позапланову посадку

Літак Boeing-777-300 тайської авіакомпанії Thai Airways International, що виконував рейс Лондон - Бангкок, повернувся в лондонський аеропорт Хітроу через годину після зльоту. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на інформаційний портал Airlive на своїй сторінці в Twitter.

Повідомляється, що причина, по якій літак був змушений здійснити позапланову посадку, поки не відома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Ла-Маншем ввечері 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.

Також 14 січня в Ірані при посадці в аеропорту міста Кереджі розбився вантажний літак Boeing 707.

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