Лондон заявит, что Путин готов нанести удар по Британии с помощью кибератак, - Telegraph

Российская Федерация готова совершить волну кибератак на Великобританию. Они в свою очередь, могут лишить света миллионов людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Издание уточняет, что соответствующее предупреждение на конференции НАТО в понедельник сделает министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден.
Он заявит, что российский диктатор Владимир Путин готов и способен нанести "дестабилизирующий и ослабляющий" электронный удар по Британии.
"Россия "исключительно агрессивна и безрассудна в киберпространстве" и хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину"", - цитирует издание то, что ожидается в речи чиновника.
Помимо этого Макфадден заявит о неизбежной угрозе российской кибератаки на британскую инфраструктуру и предприятия, которая может "привести к отключению электросетей" и нанести сокрушительный удар по экономике.
Выступая на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне в понедельник, он добавит, что за последний год российские военные и их "неофициальная армия киберпреступников и хактивистов не просто усилили свои атаки, но и расширили круг своих целей, включив в него ряд стран-членов и партнеров НАТО".
"В Британии Россия нацелилась на наши СМИ, наши телекоммуникации, наши политические и демократические институты и нашу энергетическую инфраструктуру. Военная жесткая сила - это одно. Но кибервойна может быть дестабилизирующей и изнуряющей. С помощью кибератаки Россия может отключить свет для миллионов людей. Она может отключить электросети. Это скрытая война, которую Россия ведет с Украиной", - скажет Макфадден.
Предупреждение прозвучит всего через несколько дней после того, как Путин заявил, что его армия может нанести удар по Великобритании в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.
Напомним, в четверг 21 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в городе Днепр. Это, по его словам, был ответ на разрешение западных партнеров Украины, в частности США и Британии, наносить удары по территории России.
Путин утверждает, что якобы было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности и была выпущена баллистическая ракета "Орешник", но без ядерного снаряжения. Украинские военные в свою очередь сообщали, что враг атаковал Днепр межконтинентальной баллистической ракетой из Астраханской области.
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