Лондон заявит, что Путин готов нанести удар по Британии с помощью кибератак, - Telegraph

Издание уточняет, что соответствующее предупреждение на конференции НАТО в понедельник сделает министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден.

Он заявит, что российский диктатор Владимир Путин готов и способен нанести "дестабилизирующий и ослабляющий" электронный удар по Британии.

"Россия "исключительно агрессивна и безрассудна в киберпространстве" и хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину"", - цитирует издание то, что ожидается в речи чиновника.

Помимо этого Макфадден заявит о неизбежной угрозе российской кибератаки на британскую инфраструктуру и предприятия, которая может "привести к отключению электросетей" и нанести сокрушительный удар по экономике.

Выступая на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне в понедельник, он добавит, что за последний год российские военные и их "неофициальная армия киберпреступников и хактивистов не просто усилили свои атаки, но и расширили круг своих целей, включив в него ряд стран-членов и партнеров НАТО".

"В Британии Россия нацелилась на наши СМИ, наши телекоммуникации, наши политические и демократические институты и нашу энергетическую инфраструктуру. Военная жесткая сила - это одно. Но кибервойна может быть дестабилизирующей и изнуряющей. С помощью кибератаки Россия может отключить свет для миллионов людей. Она может отключить электросети. Это скрытая война, которую Россия ведет с Украиной", - скажет Макфадден.

Предупреждение прозвучит всего через несколько дней после того, как Путин заявил, что его армия может нанести удар по Великобритании в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.