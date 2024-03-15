RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лондон начал собирать подлежащие утилизации автомобили для передачи Украине

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Лондоне с сегодняшнего дня начали собирать автомобили, которые не соответствуют стандартам столичной зоны низких выбросов (Ulez). Их будут отправлять в Украину, чтобы поддержать гуманитарные и медицинские нужды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В рамках инициативы Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) и посольства Украины, участники программы утилизации Ulez могут пожертвовать свой автомобиль в обмен на ту же сумму, которую они получили бы в противном случае.

Автомобили будут использоваться для перевозки уязвимых групп населения, медицинского персонала и помощи. Схема будет открыта для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций, имеющих подходящие автомобили, при условии их наличия.

Мэр Лондона выделил 210 млн фунтов стерлингов на программу утилизации, в рамках которой владельцы автомобилей могут получить до 2 тысяч фунтов стерлингов, а мотоциклов - 1 тысяч фунтов стерлингов. Владельцы автомобилей с колясками могут претендовать на 10 тысяч фунтов стерлингов за утилизацию или 6 тысяч фунтов стерлингов за модернизацию.

Лондонская служба скорой помощи также передает в дар Украине 50 списанных машин скорой помощи. Хотя ее автомобили не подлежат оплате за проезд в Ulez, они находятся в процессе вывода из эксплуатации машин, не соответствующих требованиям. 

Автомобили для Украины

В середине февраля в Латвии начал действовать закон о конфискации автомобилей с российскими номерами. Конфискованные автомобили россиян будут передаваться на нужды Украины.

До этого Латвия передавала Украине автомобили, которые отобрали у нетрезвых водителей. Суммарно страна отправила в Украину уже более 270 таких автомобилей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивалась почти в 1 млн евро.

Передавать Украине конфискованные российские автомобили планировала и Литва. Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что у россиян будет время до середины марта, чтобы вывезти свои авто из страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЛондон