Лондон готовит санкции против Израиля из-за строительства на Западном берегу

Великобритания разрабатывает пакет санкций против Израиля из-за планов расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Лондон хочет заблокировать строительство, которое, по мнению британских парламентариев, может окончательно разрушить перспективу создания независимого Палестинского государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министерство иностранных дел Британии объявит о новых ограничениях уже на этой неделе. К инициативе присоединятся еще девять западных стран, среди которых Франция и Австралия. Главная цель союзников - сдержать бизнес от участия в проекте E1.
Израиль недавно объявил тендер на строительство более 3000 новых домов в так называемой зоне E1. Жилье планируют возвести между Иерусалимом и Маале-Адумим.
Этот район имеет стратегическое значение: строительство там фактически разрежет Западный берег на две части. В свою очередь, по мнению Британии, это сделает невозможным создание целостного государства, ведь территория Палестины будет разделена на север и юг.
Соответственно письмо с требованием санкций к министру иностранных дел Иветт Купер уже подписали 137 депутатов от Лейбористской партии. Депутаты настаивают на полном прекращении торговли с незаконными поселениями.
По мнению подписантов, запрет торговли с поселениями станет самым четким сигналом Израилю о том, что поселения не могут иметь экономического будущего.
Британская парламентская группа уже начала действовать на опережение. Они направили письма 43 компаниям страны. Фирмам настоятельно рекомендуют не участвовать в израильских тендерах.
Британия уже прибегала к жестким мерам ранее. В августе прошлого года Лондон ввел санкции против израильских чиновников. Под удар попали министр безопасности Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.
Ситуация внутри Евросоюза остается более сложной. Брюссель в прошлом месяце не смог ввести аналогичные санкции. Для такого решения требуется единодушие всех членов блока, но Чешская Республика воздерживается от поддержки этих ограничений.
Несмотря на просьбу Трампа Израиль нанес ответный удар по Ирану после того, как тот запустил свои ракеты в сторону этой страны. Под атаку попали военные объекты КСИР.
Однако впоследствии Иерусалим не стал заставлять нервничать Трампа, который все еще надеется на "сделку". Израиль заверил, что если иранский режим возобновит удары по Израилю, его страна ответит силой, но пока удары прекращаются. Однако это не касается операции в Ливане против "Хезболлы".
Иран тоже не стал продолжать обстрелы Израиля. Однако там уже пригрозили, что новые удары будут "более суровыми и сокрушительными", если Израиль "продолжит свою операцию на юге Ливана или осуществит новые атаки".