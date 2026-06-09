Лондон готовит санкции против Израиля из-за строительства на Западном берегу

Министерство иностранных дел Британии объявит о новых ограничениях уже на этой неделе. К инициативе присоединятся еще девять западных стран, среди которых Франция и Австралия. Главная цель союзников - сдержать бизнес от участия в проекте E1.

Израиль недавно объявил тендер на строительство более 3000 новых домов в так называемой зоне E1. Жилье планируют возвести между Иерусалимом и Маале-Адумим.

Этот район имеет стратегическое значение: строительство там фактически разрежет Западный берег на две части. В свою очередь, по мнению Британии, это сделает невозможным создание целостного государства, ведь территория Палестины будет разделена на север и юг.

Давление на Стармера и его правительство

Соответственно письмо с требованием санкций к министру иностранных дел Иветт Купер уже подписали 137 депутатов от Лейбористской партии. Депутаты настаивают на полном прекращении торговли с незаконными поселениями.

По мнению подписантов, запрет торговли с поселениями станет самым четким сигналом Израилю о том, что поселения не могут иметь экономического будущего.

Британская парламентская группа уже начала действовать на опережение. Они направили письма 43 компаниям страны. Фирмам настоятельно рекомендуют не участвовать в израильских тендерах.

Не первые санкции от Лондона

Британия уже прибегала к жестким мерам ранее. В августе прошлого года Лондон ввел санкции против израильских чиновников. Под удар попали министр безопасности Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.

Ситуация внутри Евросоюза остается более сложной. Брюссель в прошлом месяце не смог ввести аналогичные санкции. Для такого решения требуется единодушие всех членов блока, но Чешская Республика воздерживается от поддержки этих ограничений.