ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ломаченко відмовився від бою з Камбососом і залишиться в Україні, - ESPN

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 березня 2022 09:00
Ломаченко відмовився від бою з Камбососом і залишиться в Україні, - ESPN Фото: український боксер Василь Ломаченко (fightnews info)
Автор: Юлія Бойко

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Українець вирішив залишитися в країні, яка протистоїть російському вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Повідомляється, що в лютому Ломаченко погодився провести бій з Камбососом 5 червня в австралійському Мельбурні, але тепер вважає за краще залишитися в Україні з сім'єю, а не їхати з країни на тренувальний бій.

Зазначимо, Ломаченко вступив у територіальну оборону Білогород-Дністровського. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, але робляться зусилля, щоб дозволити виїзд елітних спортсменів.

"Як хтось може сумніватися в тому, що бій, який він зараз переживає, набагато важливіший за будь-який боксерський поєдинок... У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення. Камбосос хотів переконатися, що після того, як ми уклали цю угоду, у Ломаченка було достатньо часу, щоб прийняти рішення", - відзначив промоутер суперника Лу ДіБелла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до найважливіших поєдинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко Бокс Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро