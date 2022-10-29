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Ломаченко провел взвешивание и битву взглядов с Ортисом: видео

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Нью-Йорк, Суббота 29 октября 2022 10:45
Ломаченко провел взвешивание и битву взглядов с Ортисом: видео Фото: Василий Ломаченко на улицах Нью-Йорка (facebook.com/trboxing)
Автор: Антон Федорцив

За океаном прошли последние формальности перед боксерским поединком между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.

Бой Ломаченко – Ортис состоится ночью 30 октября в Нью-Йорке. Начало поединка в "Мэдисон Сквер Гардене" – не раньше 03:00. Украинец не выходил в ринг с декабря прошлого года, когда победил Ричарда Комми по решению судей.

Накануне состоялась церемония взвешивания боксеров. Украинец оказался тяжелее оппонента. Актуальный вес Ломаченко – 61,05 кг. Ортис в свою очередь весит 60,78 кг. Оба вписались в нормативы легкого веса.

Затем соперники провели сражение взглядов. Украинский боксер стремился к полному зрительному контакту, поэтому заставил американца снять солнцезащитные очки. "Поединок" Ломаченко с Ортисом продолжался ориентировочно 20 секунд.

Победитель предстоящего боя, вероятнее всего, станет претендентом на бой с непобедимым американцем Девином Хейни. 23-летний профессионал является обладателем поясов WBC, WBA Super, IBF, WBO и специального титула The Ring в легком весе.

К слову, ранее собрали главное о бое Ломаченко и Ортиса в специальной подборке.

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