Ломаченко офіційно отримав суперника на бій у квітні

Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися кілька разів

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок против обязательного претендента на пояс WBA Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн в Twitter.

Бой состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Трансляция поединка будет проходить в прямом эфире на ESPN+.

Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз. Промоутер Кроллы Эдди Хирн согласился на условия боя, предложенные Бобом Арумом.

Изначально украинец должен был встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО), но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

Ломаченко перешел в легкий вес в прошлом году и завоевал два титула за два боя, победив Хорхе Линареса в бою за пояс по версии WBA и Хосе Педрасу за титул WBO.