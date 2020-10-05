ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ломаченко і Лопес показали майже однакову вагу за два тижні до бою

Лас-Вегас, Понеділок 05 жовтня 2020 10:17
Ломаченко і Лопес показали майже однакову вагу за два тижні до бою
Фото: Ломаченко готується до бою з Лопесом (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Автор: Вера Олейник

Процес зменшення ваги в обох боксерів йде за графіком

Чемпіон світу WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко та володар титулу IBF Теофімо Лопес зважилися за 14 днів до бою. Дана процедура передбачена правилами Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє портал BoxingScene.com.

За два тижні до поєдинку вага українця склала 141,4 фунта (64,1 кг), американець важить трохи більше - 142,4 фунта (64,6 кг). Зазначимо, що ліміт у найлегшій ваговій категорії становить 135 фунтів (61,2 кг).

Тиждень тому Ломаченко важив приблизно стільки ж (64,2 кг), а боксеру з США довелося старанніше працювати зі своєю вагою (66,5 кг). Швидше за все, боксери будуть зганяти останні кілограми вже безпосередньо перед поєдинком.

Нагадаємо, об'єднавчий бій відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі (США) на арені The Bubble (MGM Grand).

Спочатку протистояння Ломаченко і Лопеса мало пройти 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але воно було відкладено на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Поєдинок планували провести у вересні, але дату все ж зсунули на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся