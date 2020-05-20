Ломаченко та Лопес відмовились проводити проміжні бої

Чемпіон легкої ваги за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко та володар поясу IBF Теофімо Лопес не будуть проводити проміжні поєдинки. Їх бій за титул абсолютного чемпіона світу планується на вересень.

Про це промоутер українського чемпіона Боб Арум заявив в інтерв'ю порталу BoxingScene, передає РБК-Україна.

"Поки що ми хочемо почекати, адже у нас немає можливості провести бій з глядачами. Але очевидно, що кожен з них хоче провести бій один з одним, так що ми думаємо провести поєдинок у вересні, з глядачами або без", - заявив Боб Арум.

За словами менеджера, дата нового бою буде названа як тільки Ломаченко приїде в США.

"Щоб дістатися до США, йому потрібно буде полетіти в Москву. І це нормально, тому що у Ломи є зелена карта", - додав Арум.

Нагадаємо, раніше Теофімо Лопес заявив, що бій може не відбутися через заборону на перельоти, що заважає Ломаченко прибути в США.

У березні бій Ломаченко і Лопеса був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.